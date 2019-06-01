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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.508.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:42
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.508.0

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.508.0. На этой неделе у компании есть несколько подробных шагов о том, как использовать псевдонимы платежных карт, которые вы сохранили в своем профиле Edge: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/give-nicknames-to-your-credit-cards-in-microsoft-edge/m-p/1380025. Что касается заметных функций и исправлений на этой неделе:

Добавлены функции:

• Добавлена возможность прикреплять текстовые заметки к определенным элементам в коллекции, а также возможность менять цвет фона для общих заметок;
• Добавлены дополнительные предупреждения при загрузке изначально опасных типов файлов, таких как DLL;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой запуск дедупликатора избранного иногда приводил к сбою браузера;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой при очистке данных просмотра иногда пропускались некоторые вещи;
• Исправлена проблема, из-за которой адресная строка на новых вкладках иногда заполнялась старыми поисковыми запросами, а не была пустой;
• Исправлена проблема, из-за которой окна InPrivate иногда блокировались для пользователей семейной безопасности, даже если этого не должно было быть;
• Исправлена проблема, из-за которой запросы учетных данных иногда не отображались, например, если они инициированы из расширения, а не из веб-страницы;
• Исправлена проблема, из-за которой добавление некоторых языковых пакетов в Windows приводило к отключению проверки орфографии Edge из-за ошибки загрузки файлов проверки орфографии;
• Исправлена проблема, из-за которой включение синхронизации расширений иногда приводило к тому, что расширения больше не могли быть установлены из Chrome Web Store, поскольку этот параметр был случайно отключен;
• Исправлена проблема, из-за которой расширения, которые были синхронизированы из одной установки в другую, иногда не могли быть удалены из установки, в которой они были синхронизированы;
• Исправлена проблема, из-за которой чтение вслух иногда не прекращалось, когда это нужно было сделать;
• Исправлена проблема, из-за которой имя профиля браузера иногда не соответствовало настройкам, всплывающему окну кнопки профиля и т. д;
• Исправлена проблема, из-за которой поиск записей на странице управления историей иногда приводил к визуальному искажению страницы;
• Исправлена проблема, из-за которой текстовые заметки в коллекции иногда удалялись сразу после синхронизации или сохранялись, если они пусты;
• Исправлена проблема на Mac, из-за которой медиа-скруббер Touch Bar иногда не отображался на страницах с мультимедиа;
• Исправлена проблема, из-за которой при переключении параметров межстрочного интервала в Immersive Reader, когда режим линейной фокусировки уже активирован, текущая зона фокусировки была испорчена;

Известные проблемы:

• Вкладки иногда кажутся раздавленными или слишком маленькими, даже если их всего несколько. Это чаще всего вызвано нажатием ссылки в другой программе, которая открывает новую вкладку в Edge, и обычно может быть исправлено путем изменения размера полосы вкладок, например путем изменения размера окна;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому и справляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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