Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.60.76.73
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:25
- Просмотров: 94
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.60.76.73.
Что нового?
• Скучный фон? Или вы забыли убрать свою комнату? Не беспокойтесь, просто измените фон камеры;
• Измените свои реакции на сообщение! С помощью этой функции вы можете использовать любой существующий смайлик в качестве реакции на сообщение. Просто используйте/addreactions и повеселитесь. Вы всегда можете удалить его с помощью команд/removereactions или /resetreactions;
• Кто-то выгнал тебя из группы? Учителя, это для вас, потому что Microsoft любит ваши отзывы! Отныне вы можете создавать новые модерируемые группы! Никто больше не может заставить тебя замолчать или выгнать вон;
• Новый вид сетки! Таким образом, вы можете увидеть до 10 участников во время видеозвонка;
• Контроль моего экрана – простая функция дистанционного управления при совместном использовании экрана;
• Включите глобальные сочетания клавиш – чтобы вы могли выполнять действия Skype, даже если приложение свернуто или не в фокусе. Вы найдете их в Настройки - Общие в разделе «Специальные возможности»;
• Поддержка темной темы системы под iOS 13;
Что исправлено?
• Исправлены некоторые уведомления в Skype для Android;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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