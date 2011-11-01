Microsoft больше не будет поставлять 32-битные версии Windows 10 для OEM-производителей
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 08:36
- Просмотров: 0
Начиная с Windows 10 May 2020 Update, Microsoft официально прекращает поддержку 32-битных процессоров для новых ПК. Согласно обновленному документу о минимальных требованиях к оборудованию, Microsoft меняет минимальные требования к оборудованию для запуска следующей версии Windows (в данном случае Windows 10 версии 2004) на 64-битную. В частности, в будущем OEM-производители больше не будут иметь доступа к 32-битным сборкам ОС для будущих устройств.
Кроме того, Microsoft заявляет, что пользователи по-прежнему могут приобрести 32-битную версию Windows 10 в розничной торговле, и она продолжит предоставлять последние обновления для существующих 32-битных ПК, работающих под управлением Windows 10. Таким образом, вы все еще можете использовать свои 32-битные устройства, если они остаются работоспособными. Однако, поскольку почти все новые ПК теперь поставляются с 64-битными процессорами, было бы неудивительно, если бы Microsoft в какой-то момент сделала Windows 10 только 64-битной ОС.
Согласно документу поддержки Microsoft, как клиенты, так и производители должны перейти на 64-битные устройства, чтобы обеспечить наилучший пользовательский опыт. Среди других требований к аппаратному обеспечению для Windows 10 May 2020 Update - не менее 1 ГБ ОЗУ для 32-битных систем и 2 ГБ ОЗУ для 64-битных ПК. Кроме того, обе архитектуры требуют не менее 32 ГБ памяти.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 34
Пользователей: 0
Гостей: 34
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 34
Роботы: Yandex Google
+7Новостей: 11838
+0Комментариев: 39434
+0Пользователей: 9986