Microsoft обновила требования к процессору для Windows 10 May 2020 Update

Компания Microsoft обновила требования к процессору для Windows 10 May 2020 UpdateВот требования для Windows 10 2004:• Вплоть до следующих процессоров Intel 10-го поколения (Intel Core i3/i5/i7/i9-10xxx) и Intel Xeon E-22xx, Intel Atom (J4xxx/J5xxx и N4xxx/N5xxx), процессоров Celeron и Pentium;• Вплоть до следующих процессоров AMD 7-го поколения (A-Series Ax-9xxx и E-Series Ex-9xxx и FX-9xxx); процессоры AMD Athlon 2xx, AMD Ryzen 3/5/7 4xxx, AMD Opteron и AMD EPYC 7xxx;• Qualcomm Snapdragon 855 и 8cx;Процессоры Intel Xeon поддерживаются только в Windows 10 Pro for Workstations и Windows 10 Enterprise.Процессоры AMD Opteron и AMD EPYC поддерживаются только в Windows 10 Pro for Workstations и Windows 10 Enterprise.Узнать другие подробности можно здесь