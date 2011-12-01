Microsoft обновила требования к процессору для Windows 10 May 2020 Update
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 08:56
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Компания Microsoft обновила требования к процессору для Windows 10 May 2020 Update
Вот требования для Windows 10 2004:
• Вплоть до следующих процессоров Intel 10-го поколения (Intel Core i3/i5/i7/i9-10xxx) и Intel Xeon E-22xx, Intel Atom (J4xxx/J5xxx и N4xxx/N5xxx), процессоров Celeron и Pentium;
• Вплоть до следующих процессоров AMD 7-го поколения (A-Series Ax-9xxx и E-Series Ex-9xxx и FX-9xxx); процессоры AMD Athlon 2xx, AMD Ryzen 3/5/7 4xxx, AMD Opteron и AMD EPYC 7xxx;
• Qualcomm Snapdragon 855 и 8cx;
Процессоры Intel Xeon поддерживаются только в Windows 10 Pro for Workstations и Windows 10 Enterprise.
Процессоры AMD Opteron и AMD EPYC поддерживаются только в Windows 10 Pro for Workstations и Windows 10 Enterprise.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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