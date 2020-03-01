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Microsoft Edge Canary поддерживает список переходов для PWA-приложений

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 09:59
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Microsoft Edge Canary теперь поддерживает список переходов для PWA-приложений.

Как включить новую функцию

1. Запустите Edge Canary Build 84.0.513.0 или более позднюю версию.
2. Посетите edge://flags/#enable-desktop-pwas-app-icon-shortcuts-menu;



3. Найдите флаг «Desktop PWAs app icon shortcuts menu» и выберите «Включено»;
4. Перезагрузите браузер;

Microsoft Edge Canary поддерживает список переходов для PWA-приложений


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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