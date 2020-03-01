Microsoft Edge Canary поддерживает список переходов для PWA-приложений
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 09:59
- Просмотров: 0
Microsoft Edge Canary теперь поддерживает список переходов для PWA-приложений.
Как включить новую функцию
1. Запустите Edge Canary Build 84.0.513.0 или более позднюю версию.
2. Посетите edge://flags/#enable-desktop-pwas-app-icon-shortcuts-menu;
3. Найдите флаг «Desktop PWAs app icon shortcuts menu» и выберите «Включено»;
4. Перезагрузите браузер;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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