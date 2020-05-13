Secured-core PCs лучше защищены от уязвимости Thunderspy
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 13:45
- Просмотров: 0
В технологии Intel Thunderbolt обнаружена уязвимость под названием Thunderspy.
Вот как Secured-core PCs обеспечивают защиту от Thunderspy:
• Secured-core PCs используют углубленную стратегию защиты, которая использует такие функции, как Windows Defender System Guard и virtualization-based security (VBS), чтобы снизить риск в нескольких областях, обеспечивая комплексную защиту от атак, таких как Thunderspy;
• Secured-core PCs поставляются с аппаратным и микропрограммным обеспечением, поддерживающим защиту Kernel DMA, которая включена по умолчанию в ОС Windows. Защита Kernel DMA основана на Input/Output Memory Management Unit (IOMMU), который блокирует запуск и выполнение DMA внешними периферийными устройствами, если только авторизованный пользователь не вошел в систему и экран не разблокирован;
• Secured-core PCs поставляются с hypervisor protected code integrity (HVCI), включенной по умолчанию. HVCI использует гипервизор для включения VBS и изоляции подсистемы целостности кода, которая проверяет, что весь код ядра в Windows подписан из обычного ядра. Помимо изоляции проверок, HVCI также гарантирует, что код ядра не может быть как записываемым, так и исполняемым, гарантируя, что непроверенный код не будет выполняться;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Yandex Google
+7Новостей: 11838
+0Комментариев: 39434
+0Пользователей: 9986