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Microsoft добавила новую функцию в приложение «Ваш телефон»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:59
  • Просмотров: 193


Роберто Божеркес анонсировал новую функцию для приложения «Ваш телефон».



Инсайдеры Windows 10 теперь смогут копировать текст непосредственно из MMS-изображений, предположительно с помощью OCR.

Предполагается, что обычные пользователи Windows 10 получат эту функцию через несколько недель.
Илья Источник:
twitter.com/bojorchess
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