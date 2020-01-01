Microsoft добавила новую функцию в приложение «Ваш телефон»
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:59
- Просмотров: 193
Роберто Божеркес анонсировал новую функцию для приложения «Ваш телефон».
What about a little #yourphone "easter egg" for #WindowsInsiders on a Friday afternoon? You can right click on any MMS and extract the text into clipboard and paste it anywhere. BTW- yes, I won the emoji movie trivia game with my team (it was pretty close though). WFH fun! pic.twitter.com/BDjI90g27i— Roberto Bojorquez [Microsoft] (@bojorchess) May 16, 2020
Инсайдеры Windows 10 теперь смогут копировать текст непосредственно из MMS-изображений, предположительно с помощью OCR.
Предполагается, что обычные пользователи Windows 10 получат эту функцию через несколько недель.
Илья Источник:
twitter.com/bojorchess
twitter.com/bojorchess
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