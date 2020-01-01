Microsoft добавила новую функцию в приложение «Ваш телефон»

What about a little #yourphone "easter egg" for #WindowsInsiders on a Friday afternoon? You can right click on any MMS and extract the text into clipboard and paste it anywhere. BTW- yes, I won the emoji movie trivia game with my team (it was pretty close though). WFH fun! pic.twitter.com/BDjI90g27i — Roberto Bojorquez [Microsoft] (@bojorchess) May 16, 2020

Роберто Божеркес анонсировал новую функцию для приложения «Ваш телефон».Инсайдеры Windows 10 теперь смогут копировать текст непосредственно из MMS-изображений, предположительно с помощью OCR.Предполагается, что обычные пользователи Windows 10 получат эту функцию через несколько недель.