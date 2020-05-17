Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Обновление KB4556799 вызывает проблемы со звуком у некоторых пользователей Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:23
  • Просмотров: 151


На прошлой неделе Microsoft выпустила обновление KB4556799 для пользователей Windows 10. К сожалению, кроме обычных исправлений и улучшений, оно вызывает проблемы у некоторых пользователей Windows 10.

По данным Reddit (1, 2), форума Microsoft Answers и Feedback Hub, пользователи сталкиваются с различными проблемами, начиная от проблем с настройкой звукового драйвера и заканчивая автоматическим удалением драйвера. Похоже, что эта проблема может быть исправлена путем отключения улучшений звука и переустановки драйвера Realtek.

Проблемы со звуком - не единственная причина проблем для пользователей Windows 10. По словам пользователей на форуме Microsoft Answers, пользователи также испытывают потерю данных. Хорошая новость заключается в том, что проблема кажется временной. Поскольку Microsoft загружает временный профиль во время обновлений, он иногда переопределяет профиль пользователя по умолчанию. Об этом сообщалось в прошлом, но Microsoft никогда не признавала проблему. Некоторые пользователи подтвердили, что перезагрузка компьютера примерно шесть-восемь раз после обновления загружает профиль по умолчанию и восстанавливает все пользовательские файлы.

Если обходные пути не помогают, то можете удалить обновление в Настройки> Обновление и безопасность> Просмотр журнала обновлений> Удалить обновления.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
  • 0
Похожие новости
Последнее накопительное обновление Windows 10 вызывает проблемы у некоторых пользователей (Обновлено)

Последнее накопительное обновление Windows 10 вызывает проблемы у некоторых пользователей (Обновлено)

Некоторые устройства Surface испытывают проблемы с подключением Wi-Fi после установки последнего обновления драйвера

Некоторые устройства Surface испытывают проблемы с подключением Wi-Fi после установки последнего обновления драйвера

Некоторые пользователи Surface Pro 4 сообщают о проблемах с Windows Hello

Некоторые пользователи Surface Pro 4 сообщают о проблемах с Windows Hello

Некоторые пользователи испытывают проблемы с активацией в Windows 10

Некоторые пользователи испытывают проблемы с активацией в Windows 10

Одно из последних обновлений для Windows вызывает новые проблемы

Одно из последних обновлений для Windows вызывает новые проблемы




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 35
Пользователей: 0
Гостей: 35
Роботы: Yandex Google Rambler
+2  
Новостей: 11846
+0  
Комментариев: 39434
+0  
Пользователей: 9986