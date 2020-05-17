Обновление KB4556799 вызывает проблемы со звуком у некоторых пользователей Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:23
- Просмотров: 151
На прошлой неделе Microsoft выпустила обновление KB4556799 для пользователей Windows 10. К сожалению, кроме обычных исправлений и улучшений, оно вызывает проблемы у некоторых пользователей Windows 10.
По данным Reddit (1, 2), форума Microsoft Answers и Feedback Hub, пользователи сталкиваются с различными проблемами, начиная от проблем с настройкой звукового драйвера и заканчивая автоматическим удалением драйвера. Похоже, что эта проблема может быть исправлена путем отключения улучшений звука и переустановки драйвера Realtek.
Проблемы со звуком - не единственная причина проблем для пользователей Windows 10. По словам пользователей на форуме Microsoft Answers, пользователи также испытывают потерю данных. Хорошая новость заключается в том, что проблема кажется временной. Поскольку Microsoft загружает временный профиль во время обновлений, он иногда переопределяет профиль пользователя по умолчанию. Об этом сообщалось в прошлом, но Microsoft никогда не признавала проблему. Некоторые пользователи подтвердили, что перезагрузка компьютера примерно шесть-восемь раз после обновления загружает профиль по умолчанию и восстанавливает все пользовательские файлы.
Если обходные пути не помогают, то можете удалить обновление в Настройки> Обновление и безопасность> Просмотр журнала обновлений> Удалить обновления.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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