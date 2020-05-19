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Build 2020: Microsoft анонсировала новые функции для Microsoft Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 19:46
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Компания Microsoft анонсировала несколько новых функций для Microsoft Edge.

• Microsoft начнёт распространять Microsoft Edge через Центр обновлений Windows в течение нескольких недель. Также компания заявила о том, что все настройки будут перенесены в новый Edge;
• Коллекции Edge получат интеграции с Pinterest и OneNote: Коллекции в Microsoft Edge улучшаются благодаря дополнительным предложениям от Pinterest, которые позволяют пользователям легко проверять похожий контент или экспортировать коллекции в учетную запись Pinterest. Интеграция с Pinterest появится в инсайдерских каналах в течение недели вместе с возможностью отправки коллекций в OneNote (отправка коллекций в Word и Excel доступна уже сегодня);
• Контекстный поиск: Вместо того чтобы открывать новую вкладку для быстрого поиска, Microsoft Edge скоро обеспечит контекстный поиск, выделив слово или фразу и выбрав «поиск в боковой панели» в контекстном меню. Контекстный поиск будет отображаться в инсайдерских сборках в ближайшие недели, а также будет отображать результаты компании при входе в систему с учетной записью Office 365;
• Новые возможности синхронизации для ИТ-специалистов: Коммерческие клиенты, среда которых все еще находится в помещении, скоро смогут использовать функции синхронизации Edge. ИТ-специалисты также смогут выбрать, какой тип данных сотрудники могут синхронизировать или нет;
• Обновленный сайт дополнений Edge: Microsoft изменит дизайн сайта дополнений Edge, чтобы сделать его более удобным для навигации, с улучшенным поиском и кураторскими коллекциями. Обновленный опыт будет запущен в конце этого месяца;
• Лучшая поддержка PWA: Microsoft хочет, чтобы PWA, установленные через Microsoft Edge, больше походили на нативные приложения. Включив флаг «Web Apps Identity Proxy» в Microsoft Edge Canary, PWA теперь будут отображаться в меню «Пуск», иметь возможность совместного использования и получения общего содержимого, и многое другое;



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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