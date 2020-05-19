Build 2020: Microsoft анонсировала новые функции для Microsoft Edge
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 19:46
- Просмотров: 0
Компания Microsoft анонсировала несколько новых функций для Microsoft Edge.
• Microsoft начнёт распространять Microsoft Edge через Центр обновлений Windows в течение нескольких недель. Также компания заявила о том, что все настройки будут перенесены в новый Edge;
• Коллекции Edge получат интеграции с Pinterest и OneNote: Коллекции в Microsoft Edge улучшаются благодаря дополнительным предложениям от Pinterest, которые позволяют пользователям легко проверять похожий контент или экспортировать коллекции в учетную запись Pinterest. Интеграция с Pinterest появится в инсайдерских каналах в течение недели вместе с возможностью отправки коллекций в OneNote (отправка коллекций в Word и Excel доступна уже сегодня);
• Контекстный поиск: Вместо того чтобы открывать новую вкладку для быстрого поиска, Microsoft Edge скоро обеспечит контекстный поиск, выделив слово или фразу и выбрав «поиск в боковой панели» в контекстном меню. Контекстный поиск будет отображаться в инсайдерских сборках в ближайшие недели, а также будет отображать результаты компании при входе в систему с учетной записью Office 365;
• Новые возможности синхронизации для ИТ-специалистов: Коммерческие клиенты, среда которых все еще находится в помещении, скоро смогут использовать функции синхронизации Edge. ИТ-специалисты также смогут выбрать, какой тип данных сотрудники могут синхронизировать или нет;
• Обновленный сайт дополнений Edge: Microsoft изменит дизайн сайта дополнений Edge, чтобы сделать его более удобным для навигации, с улучшенным поиском и кураторскими коллекциями. Обновленный опыт будет запущен в конце этого месяца;
• Лучшая поддержка PWA: Microsoft хочет, чтобы PWA, установленные через Microsoft Edge, больше походили на нативные приложения. Включив флаг «Web Apps Identity Proxy» в Microsoft Edge Canary, PWA теперь будут отображаться в меню «Пуск», иметь возможность совместного использования и получения общего содержимого, и многое другое;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
Похожие новости
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 78.0.268.1 (Обновлено)
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 1
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
GTX
Пользователей: 1
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
+5Новостей: 11853
+0Комментариев: 39434
+2Пользователей: 9988