Microsoft подтвердила планы по внедрению некоторых функций Windows 10X в Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 19:40
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Представители Microsoft подтвердили планы по переносу некоторых инноваций и функций Windows 10X в существующую версию Windows 10, поскольку компания намерена уделить внимание операционной системе Windows. Windows 10 и Windows 10X будут сосуществовать бок о бок на ПК в следующем году, и Microsoft хочет предоставить лучшее из обоих миров на любой платформе.
Microsoft еще не готова говорить о том, какие функции и инновации Windows 10X появятся в Windows 10, но, вероятно, она будет включать некоторые базовые улучшения платформы, включая более быстрые обновления Windows и возможность безопасного запуска устаревших Win32-приложений в изолированной среде. Microsoft сообщила, что начнет больше говорить об этих планах летом и осенью.
Сама Windows 10X не должна быть готова до следующего года. Microsoft пока не устанавливает временные рамки, но надеется, что Windows 10X будет готова для ПК с одним экраном в первой половине 2021 года. В течение этого года Microsoft начнет подробно описывать, какие функции Windows 10X появятся в Windows 10, и как она планирует различать эти две версии.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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