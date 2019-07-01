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Microsoft Edge получил функцию «Группы вкладок»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 14:25
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Браузер Microsoft Edge получил функцию «Группы вкладок».

Как включить новую функцию

1. Запустите Microsoft Edge:
2. Посетите edge://flags/#tab-groups;



3. Найдите флаг «Tab Groups» и выберите «Включено»;
4. Перезагрузите браузер;

Также можно скачать расширение «Group tabs & share» в магазине расширений Edge.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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