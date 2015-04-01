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Microsoft может выпустить Windows 10 VHDX для Hyper-V на ПК ARM64

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 15:05
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Microsoft имеет дело с некоторыми ограничениями Windows on ARM, так как платформа была представлена несколько лет назад. Одним из таких ограничений было отсутствие поддержки Hyper-V, которая была недавно добавлена в сборки Windows Insider Preview, хотя, скорее всего, не будет поставляться в ближайшее время. Однако есть одна проблема: вы не можете использовать Hyper-V для создания виртуальной машины Windows 10, потому что нет установочного носителя ARM64.

По данным команды Windows Insider, это может скоро измениться. Microsoft может выпустить VHDX, который можно использовать для виртуальных машин.

По словам пользователя под ником «WZor», это будет сборка 19624, то есть сборка кольца Fast, созданная две недели назад.

Илья Источник:
twitter.com/WZorNET
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