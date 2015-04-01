Microsoft может выпустить Windows 10 VHDX для Hyper-V на ПК ARM64

????WoW, It looks very intriguing, Microsoft will give Windows 10 Client #ARM64 Insider Preview - Build 19624 as a Hyper-V virtual hard disk - #VHDX a file???? pic.twitter.com/AdlA80CmyJ — ????WZor????️ (@WZorNET) May 20, 2020

Microsoft имеет дело с некоторыми ограничениями Windows on ARM, так как платформа была представлена несколько лет назад. Одним из таких ограничений было отсутствие поддержки Hyper-V, которая была недавно добавлена в сборки Windows Insider Preview, хотя, скорее всего, не будет поставляться в ближайшее время. Однако есть одна проблема: вы не можете использовать Hyper-V для создания виртуальной машины Windows 10, потому что нет установочного носителя ARM64.По данным команды Windows Insider, это может скоро измениться. Microsoft может выпустить VHDX, который можно использовать для виртуальных машин.По словам пользователя под ником «WZor», это будет сборка 19624, то есть сборка кольца Fast, созданная две недели назад.