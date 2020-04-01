Microsoft Edge Canary теперь имеет интеграцию с Pinterest
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:29
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Microsoft Edge Canary получил интеграцию с Pinterest.
Как включить новую функцию
1. Запустите Edge Canary Build 84.0.521.0 или более позднюю версию.
2. Откройте Edge Canary и перейдите в Настройки> Конфиденциальность> Службы.
3. Прокрутите до элемента «Показывать предложения из Pinterest в коллекциях».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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