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Microsoft Edge Canary теперь имеет интеграцию с Pinterest

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 15:29
  • Просмотров: 0

Microsoft Edge Canary теперь имеет интеграцию с Pinterest

Microsoft Edge Canary получил интеграцию с Pinterest.

Как включить новую функцию

1. Запустите Edge Canary Build 84.0.521.0 или более позднюю версию.
2. Откройте Edge Canary и перейдите в Настройки> Конфиденциальность> Службы.
3. Прокрутите до элемента «Показывать предложения из Pinterest в коллекциях».





Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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