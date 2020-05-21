Microsoft улучшит специальные возможности в Windows 10 и Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:52
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Microsoft часто работает над улучшением специальных возможностей в Windows и ее приложениях. В двух сегодняшних публикациях компания акцентировала внимание на некоторых улучшениях специальных возможностей, которые появятся в Windows 10 May 2020 Update, а также на тех, которые в настоящее время находятся в разработке для Microsoft Edge.
Windows 10 May 2020 Update
Для May 2020 Update у Microsoft есть множество обновлений для специальных возможностей. Одним из наиболее заметных изменений является возможность дальнейшей настройки индикаторов текстового курсора, чтобы изменить их цвета и сделать их более толстыми и удобными для просмотра. Обновление лупы Windows позволит ей по умолчанию следовать за текстовым курсором в центре экрана.
Дальнейшие улучшения в лупе включают опции, облегчающие чтение текста вслух. Теперь есть элементы управления воспроизведением, паузой, следующим предложением и предыдущим предложением, которые упрощают чтение текста вслух по команде. Это будет работать в Edge, Chrome, Firefox и других приложениях Windows.
Microsoft сообщила, что сделала чтение с помощью диктора более естественным, уменьшив неестественные паузы и обработав полные предложения, чтобы помочь с правильным произношением. Microsoft также переработала звуки диктора, чтобы сделать его более эффективным.
Помимо улучшений звучания, диктор получил ряд других важных улучшений.
Microsoft Edge
Microsoft Edge имеет свою порцию улучшений.
Одним из наиболее интересных дополнений является новый инструмент для создания словаря картинок, который позволяет вывести изображение любого слова на веб-сайте. Команда Edge заявила, что это должно улучшить понимание, особенно для людей, которые изучают другой язык или учатся самостоятельно. Microsoft заявила, что словарь картинок скоро будет доступен в предварительных сборках.
Также есть ряд других полезных улучшений в Microsoft Edge.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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