Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Stable Build 83.0.478.37.• Обновления Microsoft Edge теперь будут развёртываться постепенно. Забегая вперёд, обновления для Microsoft Edge будут развёртываться среди пользователей в течение нескольких дней. Это позволяет защитить вас от случайных обновлений с ошибками, что улучшает опыт обновления. Как пользователь, вы будете продолжать получать автоматические обновления. Если ваша организация не зарегистрирована для автоматических обновлений, это изменение не повлияет на вас. Чтобы узнать больше, см. статью о прогрессивных развертываниях • Улучшения Microsoft Defender SmartScreen: Внесены некоторые улучшения в службу Microsoft Defender SmartScreen, такие как улучшенная защита от вредоносных сайтов, которые перенаправляют при загрузке, и блокировка фреймов верхнего уровня, которая полностью заменяет вредоносные сайты страницей безопасности Microsoft Defender SmartScreen. Блокировка фреймов верхнего уровня не позволяет воспроизводить аудио и другие медиафайлы с вредоносного сайта, что упрощает работу и делает ее менее запутанной;• В ответ на отзывы пользователей, пользователи теперь могут освободить определенные куки от автоматической очистки при закрытии браузера. Этот вариант полезен, если есть сайт, на котором пользователи не хотят выходить из системы, но все же хотят, чтобы все остальные файлы куки были удалены при закрытии браузера. Чтобы использовать эту функцию, перейдите в edge://settings/clearBrowsingDataOnClose и включите переключатель «Cookies и другие данные сайта»;• Автоматическое переключение профилей теперь доступно, чтобы облегчить доступ к рабочему контенту через профили. Если вы используете несколько профилей на работе, вы можете проверить их, перейдя на сайт, требующий аутентификации из вашей рабочей или школьной учетной записи, когда вы находитесь в своем личном профиле. Когда Microsoft обнаружит это, вы получите приглашение переключиться на свой рабочий профиль, чтобы получить доступ к этому сайту без аутентификации на нем. Когда вы выбираете рабочий профиль, на который хотите переключиться, веб-сайт просто откроется в вашем рабочем профиле. Эта возможность переключения профилей поможет вам разделить работу и личные данные, а также обеспечит более легкий доступ к рабочему контенту. Если вы не хотите, чтобы эта функция побуждала вас к переключению профилей, вы можете выбрать опцию «Больше не спрашивать меня», и она исчезнет с вашего пути;• Улучшения коллекций:o Вы можете использовать перетаскивание, чтобы добавить элемент в коллекцию, не открывая коллекцию. Во время перетаскивания вы также можете выбрать место в списке коллекции, куда вы хотите поместить элемент;o Вы можете добавлять несколько элементов в коллекцию вместо того, чтобы добавлять по одному элементу за раз. Чтобы добавить несколько элементов, выберите элементы и перетащите их в коллекцию. Или вы можете выбрать элементы, щелкнуть правой кнопкой мыши, а затем выбрать коллекцию, где вы хотите видеть элементы;• Вы можете добавить все вкладки в окне Edge в новую коллекцию, не добавляя их по отдельности. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на любой вкладке и выберите «Добавить все вкладки в новую коллекцию»;• Синхронизация расширений теперь доступна. Теперь вы можете синхронизировать ваши расширения на всех ваших устройствах! Расширения из магазинов Microsoft и Chrome будут синхронизироваться с Microsoft Edge. Чтобы использовать эту функцию: Нажмите на эллипсы (…) на панели меню, выберите Настройки. В разделе «Ваш профиль» нажмите «Синхронизировать», чтобы просмотреть параметры синхронизации. В разделе «Профили/Синхронизация» используйте переключатель, чтобы включить «Расширения». Вы можете использовать групповую политику SyncTypesListDisabled, чтобы отключить синхронизацию расширений;• Улучшено сообщение на странице управления загрузками для небезопасных загрузок, которые были заблокированы;• Улучшения Immersive Reader:o Добавлена поддержка наречий в тех частях речевого опыта, которые Microsoft имеет в Immersive Reader. Читая статью в Immersive Reader, откройте инструменты грамматики и включите наречия в части речи, чтобы выделить все наречия на странице;o Добавлена возможность выбрать любой контент на веб-странице и открывать его в Immersive Reader. Эта возможность позволяет пользователям использовать Immersive Reader и все средства обучения, такие как Line Focus и Read Aloud, на всех веб-сайтах;• Link doctor обеспечивает корректировку хоста и поисковый запрос для пользователей, когда они неправильно вводят URL-адрес.Например:Пользователь опечатывает «powerbi» как «powerbbi».com. Link doctor предложит «powerbi» .com в качестве исправления и создаст ссылку для поиска «powerbbi» в случае, если пользователь ищет что-то другое;• Разрешает пользователям сохранять свое решение о запуске внешнего протокола для определенного сайта. Пользователи могут настроить политику ExternalProtocolDialogShowAlwaysOpenCheckbox, чтобы включить или отключить эту функцию;• Пользователи могут установить Microsoft Edge в качестве браузера по умолчанию непосредственно из настроек Microsoft Edge. Это облегчает пользователям замену браузера по умолчанию в контексте самого браузера, вместо того чтобы выполнять поиск в настройках операционной системы. Чтобы использовать эту функцию, перейдите в edge://settings/defaultBrowser и нажмите «Сделать по умолчанию»;• Несколько обновлений DevTools, включая новую поддержку удаленной отладки, улучшения пользовательского интерфейса и многое другое. Для получения дополнительной информации см. What's New In DevTools (Microsoft Edge 83) • Сценарий предупреждения MCAS (Microsoft Cloud Access Security) теперь доступен. Это позволяет администраторам настроить warn, новую категорию блоков MCAS, где пользователь может переопределить страницу блока MCAS. Блоки MDATP E5 изначально интегрированы с блоками SmartScreen в Microsoft Edge для беспроблемной работы. Этот опыт позволяет использовать красную блокировку на всю страницу с сообщением «Этот веб-сайт заблокирован вашей организацией», а не просто всплывающее уведомление;• Запрещает синхронный XmlHttpRequest при закрытии страницы. Отправка синхронных XmlHttpRequests во время выгрузки веб-страницы будет удалена. Это изменение повышает производительность и надежность браузера, но может повлиять на веб-приложения, которые еще не были обновлены для использования более современных веб-API, включая sendBeacon и fetch. Групповая политика, позволяющая отключать это изменение и разрешать синхронный XHR во время закрытия страницы, будет доступна до Microsoft Edge 88. Для получения дополнительной информации см. Site compatibility-impacting changes coming to Microsoft Edge • AllowSurfGame – Разрешает игру surf;• AllowTokenBindingForUrls – Настраивает список сайтов, для которых Microsoft Edge попытается установить привязку токена;• BingAdsSuppression – Блокирует все объявления в результатах поиска Bing;• BuiltinCertificateVerifierEnabled – Определяет, будет ли встроенный верификатор сертификатов использоваться для проверки сертификатов сервера;• ClearCachedImagesAndFilesOnExit – Очищает кэшированные изображения и файлы при закрытии Microsoft Edge;• ConfigureShare – Настраивает опыт «Поделиться»;• DeleteDataOnMigration – Удаляет старые данные браузера при миграции;• DnsOverHttpsMode – Управляет режимом DNS-over-HTTPS;• DnsOverHttpsTemplates – Указывает шаблон URI для требуемого преобразователя DNS-over-HTTPS;• FamilySafetySettingsEnabled – Разрешает пользователям настраивать семейную безопасность;• LocalProvidersEnabled – Разрешает предложения от местных провайдеров;• ScrollToTextFragmentEnabled – Включает прокрутку до текста, указанного во фрагментах URL-адреса;• ScreenCaptureAllowed – Разрешает или запрещает захват экрана;• SyncTypesListDisabled – Настраивает список типов, которые исключены из синхронизации;• NativeWindowOcclusionEnabled – Включает скрытие нативных окон;• EnableDomainActionsDownload – Включает Domain Actions Download от Microsoft;Узнать другие подробности можно здесь