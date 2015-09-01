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Как Microsoft улучшит Edge PWA

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:39
  • Просмотров: 144


Компания Microsoft рассказала о будущем Edge PWA.



Вот список некоторых функций для Edge PWA:

• Установка PWA-приложений по умолчанию для типов файлов, URL-адресов и протоколов;
• Нативный доступ к файловой системе;
• Возможность запуска при входе в ОС;
• Установка PWA в качестве общей цели;
• Ярлыки приложений (действия списка переходов);



Эти функции являются частью Project Fugu, проекта с открытым исходным кодом, частью которого является Microsoft, чтобы сделать PWA более способными.
Илья Источник:
windowscentral.com
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