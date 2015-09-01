Как Microsoft улучшит Edge PWA
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:39
- Просмотров: 144
Компания Microsoft рассказала о будущем Edge PWA.
Вот список некоторых функций для Edge PWA:
• Установка PWA-приложений по умолчанию для типов файлов, URL-адресов и протоколов;
• Нативный доступ к файловой системе;
• Возможность запуска при входе в ОС;
• Установка PWA в качестве общей цели;
• Ярлыки приложений (действия списка переходов);
Эти функции являются частью Project Fugu, проекта с открытым исходным кодом, частью которого является Microsoft, чтобы сделать PWA более способными.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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