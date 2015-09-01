Как Microsoft улучшит Edge PWA

Компания Microsoft рассказала о будущем Edge PWA.Вот список некоторых функций для Edge PWA:• Установка PWA-приложений по умолчанию для типов файлов, URL-адресов и протоколов;• Нативный доступ к файловой системе;• Возможность запуска при входе в ОС;• Установка PWA в качестве общей цели;• Ярлыки приложений (действия списка переходов);Эти функции являются частью Project Fugu, проекта с открытым исходным кодом, частью которого является Microsoft, чтобы сделать PWA более способными.