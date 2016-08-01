Инсайдеры кольца Fast могут получить первые сборки Windows 10 21H1 в июне

Поддержка DxCore, D3D12, DirectML и NVIDIA CUDA скоро станет доступна для Windows Insider Fast. Кольцо Fast в настоящее время находится на нашей ветке Manganese (Mn) OS. Мы ожидаем, что кольцо Fast переключится на нашу ветку Iron (Fe) ближе к концу июня, что откроет эту новую функциональность для инсайдеров.

Microsoft может начать выпускать первые предварительные сборки Windows 10 21H1 уже в следующем месяце, согласно посту из блога DirectX Developer, который был отредактирован с момента его публикации во вторник, 19 мая. В этом посте рассказывается о предстоящей поддержке аппаратного ускорения графического процессора в Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2), а в сегменте, который сейчас удален, упоминалось, что инсайдеры кольца Fast могут начать получать сборки из ветки разработки «Iron» (21H1) в июне:В отредактированном посте говорится, что «Поддержка DxCore, D3D12, DirectML и NVIDIA CUDA скоро появится в сборках Windows Insider Fast, как только кольцо Fast вернется к получению сборок из RS_PRERELEASE». Вполне возможно, что команда DirectX анонсировала этот срок без одобрения команды Windows Insider.Узнать другие подробности можно здесь