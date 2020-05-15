Microsoft может перенести контейнеры Windows 10X в Windows 10
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:07
- Просмотров: 177
Microsoft недавно признала, что у них не было ресурсов, чтобы вывести Windows 10X на рынок в этом году. Хотя Microsoft заявила, что COVID-19 заставил их пересмотреть приоритеты, были слухи о том, что препятствия, созданные новой технологией, были просто непреодолимы.
Они связаны, в частности, с контейнерной технологией Win32 в Windows 10X, которая позволит пользователям запускать неуправляемое программное обеспечение для десктопных компьютеров в очень управляемой операционной системе. Сообщается, что из-за серьезных проблем с производительностью и совместимостью с существующими приложениями релиз ОС пришлось отложить.
Теперь ресурс WindowsLatest сообщил, что Microsoft планирует продолжить разработку контейнеров Win32, но на Windows 10, что приведет к распространению технологии в основной операционной системе.
Сообщается, что эта функция будет выпущена в качестве опции безопасности для запуска приложений, что позволит Microsoft улучшить совместимость в реальной производственной среде.
Ожидается, что сначала эта функция появится в Windows 10 Insiders, а затем будет развернута среди обычных пользователей.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 21
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Google Yandex
+4Новостей: 11879
+0Комментариев: 39434
+1Пользователей: 10003