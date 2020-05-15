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Microsoft может перенести контейнеры Windows 10X в Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:07
  • Просмотров: 177


Microsoft недавно признала, что у них не было ресурсов, чтобы вывести Windows 10X на рынок в этом году. Хотя Microsoft заявила, что COVID-19 заставил их пересмотреть приоритеты, были слухи о том, что препятствия, созданные новой технологией, были просто непреодолимы.

Они связаны, в частности, с контейнерной технологией Win32 в Windows 10X, которая позволит пользователям запускать неуправляемое программное обеспечение для десктопных компьютеров в очень управляемой операционной системе. Сообщается, что из-за серьезных проблем с производительностью и совместимостью с существующими приложениями релиз ОС пришлось отложить.

Теперь ресурс WindowsLatest сообщил, что Microsoft планирует продолжить разработку контейнеров Win32, но на Windows 10, что приведет к распространению технологии в основной операционной системе.

Сообщается, что эта функция будет выпущена в качестве опции безопасности для запуска приложений, что позволит Microsoft улучшить совместимость в реальной производственной среде.

Ожидается, что сначала эта функция появится в Windows 10 Insiders, а затем будет развернута среди обычных пользователей.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
windowslatest.com
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