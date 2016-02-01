Windows 10 IoT получит несколько новых функций
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:34
- Просмотров: 157
На конференции Build 2020 Microsoft заявила, что платформа Windows 10 IoT получит несколько новых функций и обновлений в следующем году.
Некоторые улучшения, которые появятся в операционной системе Windows 10 IoT, включают расширенную поддержку кремния, уменьшение размера ОС до 40%, что позволяет использовать устройства меньшего размера. Некоторые из новых облачных возможностей, которые появятся в следующем году, включают беспроводные обновления (OTA) и возможности для запуска рабочих нагрузок Linux в Windows посредством поддержки контейнеров Linux с Azure IoT Edge on Windows.
Microsoft также заявила, что следующий релиз Windows с долгосрочной поддержкой будет объединять Windows 10 IoT Core и Windows 10 IoT Enterprise.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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