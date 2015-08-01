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Microsoft признала проблемы с обновлением KB4556799

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 03:34
  • Просмотров: 130


Компания Microsoft признала проблемы с обновлением KB4556799.

Ранее Microsoft обновила статью поддержки, чтобы признать следующие проблемы, связанные с последним накопительным обновлением:


Илья Источник:
support.microsoft.com
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