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Microsoft Edge Canary теперь показывает приложения и сервисы Microsoft на странице новой вкладки

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 03:46
  • Просмотров: 117


Microsoft Edge Canary показывает приложения и сервисы Microsoft на странице новой вкладки.

Пользователь под ником «Florian B» заметил, что браузер отображает ярлыки на веб-приложения и службы Microsoft 365, такие как Outlook, OneDrive и другие.
Илья Источник:
twitter.com/flobo09
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