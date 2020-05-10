Windows 10 May 2020 Update получило поддержку специализированных дисплеев
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:50
- Просмотров: 290
Компания Microsoft добавила поддержку специализированных дисплеев в Windows 10 May 2020 Update.
Специализированные дисплеи в Windows 10 Enterprise и Windows 10 Pro for Workstations
Если вы используете редакции Windows 10 Enterprise или Windows 10 Pro for Workstations, то могли заметить новую функцию в Настройки> Система> Дисплей> Дополнительные параметры дисплея> Удалить дисплей с рабочего стола, которая позволяет использовать монитор в качестве специализированного дисплея. Монитор классифицируется как «специализированный», если он не предназначен для использования в качестве «десктопного» монитора или дисплея, устанавливаемого на голове.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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