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Windows 10 May 2020 Update получило поддержку специализированных дисплеев

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:50
  • Просмотров: 290


Компания Microsoft добавила поддержку специализированных дисплеев в Windows 10 May 2020 Update.

Специализированные дисплеи в Windows 10 Enterprise и Windows 10 Pro for Workstations

Если вы используете редакции Windows 10 Enterprise или Windows 10 Pro for Workstations, то могли заметить новую функцию в Настройки> Система> Дисплей> Дополнительные параметры дисплея> Удалить дисплей с рабочего стола, которая позволяет использовать монитор в качестве специализированного дисплея. Монитор классифицируется как «специализированный», если он не предназначен для использования в качестве «десктопного» монитора или дисплея, устанавливаемого на голове.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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