HP исправила BSOD на некоторых ПК
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:49
- Просмотров: 154
Некоторые пользователи компьютеров HP получали BSOD на Windows 10.
HP уже выпустила «HP Software Component 4.1.4.3079», чтобы исправить ошибку «KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED». Компонент явно конфликтовал с Windows Defender.
Пользователи сообщали, что проблема вызывала BSOD и цикл перезагрузок, а пользователи были вынуждены использовать функцию восстановления системы, чтобы вернуть систему в рабочее состояние.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
h30434.www3.hp.com
h30434.www3.hp.com
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