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HP исправила BSOD на некоторых ПК

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:49
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Некоторые пользователи компьютеров HP получали BSOD на Windows 10.

HP уже выпустила «HP Software Component 4.1.4.3079», чтобы исправить ошибку «KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED». Компонент явно конфликтовал с Windows Defender.

Пользователи сообщали, что проблема вызывала BSOD и цикл перезагрузок, а пользователи были вынуждены использовать функцию восстановления системы, чтобы вернуть систему в рабочее состояние.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
h30434.www3.hp.com
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