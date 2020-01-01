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Edge Canary получил новые функции PWA в Windows 10 May 2020 Update

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 15:59
  • Просмотров: 175

Edge Canary получил новые функции PWA в Windows 10 May 2020 Update

Microsoft Edge Canary получил новые функции PWA в Windows 10 May 2020 Update.

Как включить новую функции

1. Запустите Miceosoft Edge Canary;
2. Посетите edge://flags/#edge-web app-identity-proxy;
3. Выберите «Включено» и перезапустите браузер;

Примечание: Флаг Web App Identity Proxy существует уже некоторое время, но работает только в Windows 10 версии 2004 в Edge Canary. Включение флага обеспечивает тесную интеграцию PWA с Windows Shell.

4. Посетите Outlook или Mappslit в адресной строке и нажмите иконку «+», чтобы установить.
5. Эти веб-приложения отображаются как отдельные приложения в приложении «Настройки» в разделе «Приложения и возможности».



Дополнительные параметры отображают спецификации приложения, полученные разрешения. Вы можете завершить сбросить или удалить PWA на странице дополнительных параметров.



Установка Progressive Web Apps может быть перенесена в другое место на жестком диске. Используйте опцию «Переместить» и выберите диск для этого, в настоящее время это не работает.



Если вы откроете Диспетчер задач> Процессы> Фоновые процессы, то увидите, что Outlook и Mappslist работают по отдельности.



Если вы запускаете приложение Mappslist, то можете заметить кастомную строку заголовка с кнопкой «Обновить».



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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