Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft опубликовала официальные страницы Windows 10 May 2020 Update

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:44
  • Просмотров: 461


Компания Microsoft готовится к релизу Windows 10 May 2020 Update. Напомню, что редмондцы должны выпустить обновление в период с 26 по 28 мая.





Windows 10 May 2020 Update имеет пакет новых функций, в том числе новое приложение Cortana, которое будет обновляться через Microsoft Store, Windows Subystem for Linux 2 (WSL2), улучшенный интерфейс сопряжения Bluetooth и многое другое.

Вы можете посмотреть их здесь и здесь.

Илья Источник:
docs.microsoft.com
  • +3
Похожие новости
Windows 10 20H2 будет незначительным релизом

Windows 10 20H2 будет незначительным релизом

Подписчики MSDN могут загрузить официальные ISO-образы Windows 10 May 2020 Update

Подписчики MSDN могут загрузить официальные ISO-образы Windows 10 May 2020 Update

Microsoft тестирует автоматическое развертывание Edge с помощью инсайдеров Windows 10

Microsoft тестирует автоматическое развертывание Edge с помощью инсайдеров Windows 10

Microsoft может выпустить Windows 10 May 2020 Update в период с 26 по 28 мая

Microsoft может выпустить Windows 10 May 2020 Update в период с 26 по 28 мая

Windows 10 20H1 получило сертификат для Bluetooth 5.1

Windows 10 20H1 получило сертификат для Bluetooth 5.1




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 19
Пользователей: 0
Гостей: 19
Роботы: Yandex Google
+6  
Новостей: 11893
+0  
Комментариев: 39434
+2  
Пользователей: 10005