Microsoft опубликовала официальные страницы Windows 10 May 2020 Update
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:44
- Просмотров: 461
Компания Microsoft готовится к релизу Windows 10 May 2020 Update. Напомню, что редмондцы должны выпустить обновление в период с 26 по 28 мая.
Windows 10 May 2020 Update имеет пакет новых функций, в том числе новое приложение Cortana, которое будет обновляться через Microsoft Store, Windows Subystem for Linux 2 (WSL2), улучшенный интерфейс сопряжения Bluetooth и многое другое.
Вы можете посмотреть их здесь и здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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