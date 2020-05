Microsoft опубликовала официальные страницы Windows 10 May 2020 Update

здесь

Компания Microsoft готовится к релизу Windows 10 May 2020 Update. Напомню, что редмондцы должны выпустить обновление в период с 26 по 28 мая.Windows 10 May 2020 Update имеет пакет новых функций, в том числе новое приложение Cortana, которое будет обновляться через Microsoft Store, Windows Subystem for Linux 2 (WSL2), улучшенный интерфейс сопряжения Bluetooth и многое другое.Вы можете посмотреть их здесь