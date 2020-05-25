Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила Skype 8.60.0.76 для всех пользователей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:43
  • Просмотров: 88


Компания Microsoft выпустила Skype 8.60.0.76 для всех пользователей.

Skype для Windows, Mac, Linux и Web

Все лучшие реакции: Иногда вам нужна идеальная реакция на кончиках ваших пальцев, и теперь вы можете настроить, какие из них появляются в сборщике реакций. Узнайте, как добавить кастомные реакции в свой сборщик реакций;
Прямо как в том старом телешоу: Теперь вы можете видеть девять участников с видео на вашем экране одновременно. Узнайте, как перейти в режим 3х3;
Кто здесь главный? Нужно создать группу с определенными модераторами и пользователями, например, в классе? Попробуйте создать модерируемую группу;
Просто нажмите клавишу (или три) на расстоянии: Microsoft добавила несколько новых глобальных горячих клавиш, которые можно использовать, даже если Skype свернут. Узнайте больше о сочетаниях клавиш;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Также Microsoft заявила, что планирует продолжать инвестировать в Skype, несмотря на успех Teams.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.skype.com
  • +2
Похожие новости
Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.60.76.73

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.60.76.73

Microsoft выпустила Skype 8.59.0.77 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.59.0.77 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.57 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.57 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.56 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.56 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.55 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.55 для всех пользователей




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 19
Пользователей: 0
Гостей: 19
Роботы: Google Yandex
+6  
Новостей: 11893
+0  
Комментариев: 39434
+2  
Пользователей: 10005