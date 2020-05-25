Microsoft выпустила Skype 8.60.0.76 для всех пользователей
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:43
- Просмотров: 88
Компания Microsoft выпустила Skype 8.60.0.76 для всех пользователей.
Skype для Windows, Mac, Linux и Web
• Все лучшие реакции: Иногда вам нужна идеальная реакция на кончиках ваших пальцев, и теперь вы можете настроить, какие из них появляются в сборщике реакций. Узнайте, как добавить кастомные реакции в свой сборщик реакций;
• Прямо как в том старом телешоу: Теперь вы можете видеть девять участников с видео на вашем экране одновременно. Узнайте, как перейти в режим 3х3;
• Кто здесь главный? Нужно создать группу с определенными модераторами и пользователями, например, в классе? Попробуйте создать модерируемую группу;
• Просто нажмите клавишу (или три) на расстоянии: Microsoft добавила несколько новых глобальных горячих клавиш, которые можно использовать, даже если Skype свернут. Узнайте больше о сочетаниях клавиш;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Также Microsoft заявила, что планирует продолжать инвестировать в Skype, несмотря на успех Teams.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.skype.com
support.skype.com
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