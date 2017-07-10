Microsoft обновила страницу жизненного цикла Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 17:36
- Просмотров: 185
Microsoft обновила страницу жизненного цикла Windows 10 в некоторых регионах, чтобы добавить Windows 10 May 2020 Update, также известное как Windows 10 версии 2004. Это не удивительно, так как обновление должно выйти со дня на день.
Что еще интереснее, на странице указана сегодняшняя дата доступности. Изменение не указано во всех версиях страницы. Страница жизненного цикла в США все еще ограничена версией 1909. Это немецкая страница, на которой были обнаружены изменения. Это немецкая страница, где было замечено изменение.
Поддержка Windows 10 версии 2004 закончится 14 декабря 2021 года, что соответствует 18 месяцам. Это та же дата для редакций Enterprise и Education, поскольку только осеннее обновление должно получить дополнительные 12 месяцев поддержки от Microsoft.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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