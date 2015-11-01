Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Media Creation Tool для Windows 10 версии 2004 доступен для загрузки

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 17:56
  • Просмотров: 313


Ресурс Aggiornamenti Lumia сообщил, что Microsoft обновила Media Creation Tool до Windows 10 May 2020 Update. Стоит отметить, что официальная страница Media Creation Tool не была обновлена, но новая ссылка уже позволяет загрузить последнее обновление.


Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
  • +2
Похожие новости
Microsoft выпустила обновление Windows 10 October 2018 Update

Microsoft выпустила обновление Windows 10 October 2018 Update

Установка сборки Windows 10 Build 17134 с помощью утилиты Media Creation Tool

Установка сборки Windows 10 Build 17134 с помощью утилиты Media Creation Tool

Microsoft выпустила Windows 10 Creators Update для ПК

Microsoft выпустила Windows 10 Creators Update для ПК

Microsoft отзывала обновление Windows 10 November Update из-за ошибки в настройках конфиденциальности

Microsoft отзывала обновление Windows 10 November Update из-за ошибки в настройках конфиденциальности

Microsoft отозвала обновление Windows 10 November Update

Microsoft отозвала обновление Windows 10 November Update




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 37
Пользователей: 1
Гостей: 36
Роботы: Yandex Mail Ru Google
Илья
+9  
Новостей: 11901
+0  
Комментариев: 39434
+8  
Пользователей: 10011