Media Creation Tool для Windows 10 версии 2004 доступен для загрузки
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 17:56
- Просмотров: 313
Ресурс Aggiornamenti Lumia сообщил, что Microsoft обновила Media Creation Tool до Windows 10 May 2020 Update. Стоит отметить, что официальная страница Media Creation Tool не была обновлена, но новая ссылка уже позволяет загрузить последнее обновление.
Media Creation Tool 2004 (Build 19041.1) https://t.co/2dHL3B9XX4 pic.twitter.com/z7kje0wNR1— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) May 27, 2020
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
twitter.com/ALumia_Italia
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Илья
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