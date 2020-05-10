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Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 21:06
  • Просмотров: 158


Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update.

Как получить Windows 10 May 2020 Update

Чтобы обеспечить надежную и продуктивную работу с устройствами на Windows 10, Microsoft применяем взвешенный и поэтапный подход к предложению майского обновления, изначально ограничивая доступность для устройств под управлением Windows 10 версий 1903 и 1909, которые ищут обновление через Центр обновления Windows.

Начиная с сегодняшнего дня, May 2020 Update доступно для клиентов, которые хотели бы установить этот последний релиз. Если вы готовы установить обновление, откройте настройки Центра обновления Windows (Настройки> Обновление и безопасность> Центр обновления Windows) и выберите «Проверить наличие обновлений». После появления обновления вы можете выбрать «Загрузить и установить». (Примечание: Вы можете не увидеть «Загрузить и установить» на вашем устройстве, так как Microsoft будет медленно снижать эту доступность в ближайшие недели, или у вашего устройства может возникнуть проблема с совместимостью, для которой существует защитное удержание, пока компания не будет уверена, что у вас будет хороший опыт обновления.) Как только загрузка будет завершена и обновление будет готово к установке, Microsoft уведомит вас, чтобы вы могли выбрать подходящее время для завершения установки и перезагрузки устройства, гарантируя, что обновление не нарушит вашу деятельность. Функция «Загрузить и установить» доступна для устройств под управлением Windows 10 версии 1903 или 1909. Для получения дополнительной информации о том, как получить May 2020 Update, смотрите это видео.

Защита и продуктивность

Учитывая все недавние изменения в работе и домашней жизни, Microsoft сосредоточена на том, чтобы встретиться с вами там, где вы находитесь, и помочь вам адаптироваться к этим новым вызовам. Microsoft часто отмечала, что наличие последней версии Windows 10 предоставляет вам новейшие функции, улучшения безопасности и контроль. Это еще более верно сегодня. May 2020 Update предлагает множество новых функций, которые могут сэкономить ваше время, повысить производительность и помочь вам развлечься – в дополнение к дальнейшему улучшению контроля и выбора, связанного с обновлениями. Узнайте больше в посте «Что нового в Windows 10 May 2020 Update».

Microsoft будет внимательно следить за May 2020 Update и обмениваться своевременной информацией о текущем состоянии развертывания и известных проблемах (открытых и решенных) как для функциональных, так и для ежемесячных обновлений через панель работоспособности Windows и @WindowsUpdate.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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