Microsoft опубликовала список известных проблем для Windows 10 May 2020 Update

Windows 10 May 2020 Update имеет множество известных проблем.Вот полный список известных проблем:• Устройства Windows 10 с определенными драйверами Realtek могут не подключаться более чем к одному устройству Bluetooth;• Устройства с затронутыми аудио-драйверами Conexant ISST могут получить ошибку или иметь проблемы с Windows 10 версии 2004;• Устройства с затронутыми аудио-драйверами Conexant или Synaptics могут получить ошибку остановки с синим экраном;• Некоторые IMEs для определенных языков могут иметь проблемы с использованием свойства ImeMode с некоторыми приложениями;• Включение VRR на затронутых устройствах не позволит включить VRR для большинства игр, особенно для игр, использующих DirectX9;• Устройства, использующие док-станции Thunderbolt, могут получить ошибку остановки при подключении или отключении док-станции;• Устройствах с несколькими сетевыми адаптерами Always On, Always Connected могут иметь проблемы;• Затронутые приложения и игры, использующие как GameInput Redistributable, так и Windows 10 версии 2004, могут потерять ввод с помощью мыши;• Устройства с приложениями или драйверами, использующими некоторые версии aksfridge.sys или aksdf.sys, могут иметь проблемы с обновлением или запуском;• У вас могут возникнуть проблемы, если вы используете видеоадаптер Nvidia (GPU) и драйвера с версией ниже 358.00;Узнать другие подробности можно здесь