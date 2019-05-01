Microsoft опубликовала список известных проблем для Windows 10 May 2020 Update
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 21:39
- Просмотров: 0
Windows 10 May 2020 Update имеет множество известных проблем.
Вот полный список известных проблем:
• Устройства Windows 10 с определенными драйверами Realtek могут не подключаться более чем к одному устройству Bluetooth;
• Устройства с затронутыми аудио-драйверами Conexant ISST могут получить ошибку или иметь проблемы с Windows 10 версии 2004;
• Устройства с затронутыми аудио-драйверами Conexant или Synaptics могут получить ошибку остановки с синим экраном;
• Некоторые IMEs для определенных языков могут иметь проблемы с использованием свойства ImeMode с некоторыми приложениями;
• Включение VRR на затронутых устройствах не позволит включить VRR для большинства игр, особенно для игр, использующих DirectX9;
• Устройства, использующие док-станции Thunderbolt, могут получить ошибку остановки при подключении или отключении док-станции;
• Устройствах с несколькими сетевыми адаптерами Always On, Always Connected могут иметь проблемы;
• Затронутые приложения и игры, использующие как GameInput Redistributable, так и Windows 10 версии 2004, могут потерять ввод с помощью мыши;
• Устройства с приложениями или драйверами, использующими некоторые версии aksfridge.sys или aksdf.sys, могут иметь проблемы с обновлением или запуском;
• У вас могут возникнуть проблемы, если вы используете видеоадаптер Nvidia (GPU) и драйвера с версией ниже 358.00;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 39
Пользователей: 1
Гостей: 38
Роботы: Yandex Mail Ru Google
Илья
Пользователей: 1
Гостей: 38
Роботы: Yandex Mail Ru Google
+9Новостей: 11901
+0Комментариев: 39434
+8Пользователей: 10011