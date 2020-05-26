Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.522.5
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:10
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.522.5. Компания ожидает, что это будет финальная сборка для основной версии 84, плюс-минус несколько небольших патчей после .5. В новостях сообщества Microsoft рада поделиться обзором игры surf, чтобы отпраздновать ее появление в Stable после недавнего обновления Stable до основной версии 83: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/05/26/surf-game-edge-stable/. Изначально игра surf была последней частью скрытого путешествия, посвященного открытию нового логотипа в ноябре прошлого года, и теперь это веселая игра, в которую вы можете играть, если когда-нибудь окажетесь в автономном режиме (или в любое время!) Microsoft также опубликовала информацию об улучшениях, которые компания делает для проверки орфографии: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/05/28/improved-spellcheck-microsoft-edge-83/.
В новостях о продуктах компания рада сообщить, что функция чтения вслух теперь доступна в PDF-файлах! Microsoft собрала обзор этого здесь: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/microsoft-edge-read-aloud-now-with-pdf-support/m-p/1418076. У компании также есть небольшой предварительная версия того, что ожидать от поиска на боковой панели: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/introducing-sidebar-search-in-microsoft-edge/m-p/1406242. В других новостях:
Добавлены функции:
• Добавлена поддержка чтения вслух в PDF-файлах;
• Добавлена поддержка полного перевода страниц в Immersive Reader;
• Добавлена возможность сохранения текста в коллекцию, чтобы вернуть вас в то место на веб-странице, откуда он пришел;
• Добавлена обратная поддержка флага Chrome «Force Dark Mode for Web Contents»;
• Включен Shy UI на Mac;
• Добавлена поддержка клавиши F6 для изменения фокуса на Mac;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые типы видео, такие как HEVC, не воспроизводились должным образом;
• Исправлена проблема, когда веб-страницы с видео иногда зависали;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке сохранить отредактированный PDF-файл появлялось диалоговое окно «Сохранить как» при каждом сохранении, а не автоматическое сохранение;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающее окно «Найти на странице» иногда зависало и не поддавалось взаимодействию;
• Исправлена проблема, из-за которой записи истории в списке переходов иногда не очищались после закрытия браузера, если для истории задано удаление после закрытия;
• Исправлена проблема, из-за которой избранное на панели «Избранное» иногда забывало, что оно должно быть только иконкой;
• Исправлена проблема, из-за которой расширения, позволяющие устанавливать сочетания клавиш, не могли изменять эти сочетания клавиш на edge://extensions/shortcuts;
• Исправлена проблема, при которой всплывающие окна автозаполнения иногда появлялись, когда этого не должно было быть;
• Исправлена проблема, из-за которой профили браузера, связанные с рабочей или учебной учетной записью, иногда непреднамеренно выходили из системы или удалялись;
• Исправлена проблема на Mac, из-за которой на странице «Язык» в разделе «Настройки» иногда нельзя выбрать опцию «Предлагать перевод страниц на этом языке»;
• Исправлена проблема, из-за которой начало чтения вслух на некоторых страницах оставляло Edge в состоянии, когда чтение вслух не могло быть остановлено, даже если читать нечего;
Известные проблемы:
• Вкладки иногда кажутся раздавленными или слишком маленькими, даже если их всего несколько. Это чаще всего вызвано нажатием ссылки в другой программе, которая открывает новую вкладку в Edge, и обычно может быть исправлено путем изменения размера полосы вкладок, например путем изменения размера окна;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому и справляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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