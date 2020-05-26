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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.522.5

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:10
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.522.5

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.522.5. Компания ожидает, что это будет финальная сборка для основной версии 84, плюс-минус несколько небольших патчей после .5. В новостях сообщества Microsoft рада поделиться обзором игры surf, чтобы отпраздновать ее появление в Stable после недавнего обновления Stable до основной версии 83: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/05/26/surf-game-edge-stable/. Изначально игра surf была последней частью скрытого путешествия, посвященного открытию нового логотипа в ноябре прошлого года, и теперь это веселая игра, в которую вы можете играть, если когда-нибудь окажетесь в автономном режиме (или в любое время!) Microsoft также опубликовала информацию об улучшениях, которые компания делает для проверки орфографии: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/05/28/improved-spellcheck-microsoft-edge-83/.

В новостях о продуктах компания рада сообщить, что функция чтения вслух теперь доступна в PDF-файлах! Microsoft собрала обзор этого здесь: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/microsoft-edge-read-aloud-now-with-pdf-support/m-p/1418076. У компании также есть небольшой предварительная версия того, что ожидать от поиска на боковой панели: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/introducing-sidebar-search-in-microsoft-edge/m-p/1406242. В других новостях:

Добавлены функции:

• Добавлена поддержка чтения вслух в PDF-файлах;
• Добавлена поддержка полного перевода страниц в Immersive Reader;
• Добавлена возможность сохранения текста в коллекцию, чтобы вернуть вас в то место на веб-странице, откуда он пришел;
• Добавлена обратная поддержка флага Chrome «Force Dark Mode for Web Contents»;
• Включен Shy UI на Mac;
• Добавлена поддержка клавиши F6 для изменения фокуса на Mac;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой некоторые типы видео, такие как HEVC, не воспроизводились должным образом;
• Исправлена проблема, когда веб-страницы с видео иногда зависали;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой при попытке сохранить отредактированный PDF-файл появлялось диалоговое окно «Сохранить как» при каждом сохранении, а не автоматическое сохранение;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающее окно «Найти на странице» иногда зависало и не поддавалось взаимодействию;
• Исправлена проблема, из-за которой записи истории в списке переходов иногда не очищались после закрытия браузера, если для истории задано удаление после закрытия;
• Исправлена проблема, из-за которой избранное на панели «Избранное» иногда забывало, что оно должно быть только иконкой;
• Исправлена проблема, из-за которой расширения, позволяющие устанавливать сочетания клавиш, не могли изменять эти сочетания клавиш на edge://extensions/shortcuts;
• Исправлена проблема, при которой всплывающие окна автозаполнения иногда появлялись, когда этого не должно было быть;
• Исправлена проблема, из-за которой профили браузера, связанные с рабочей или учебной учетной записью, иногда непреднамеренно выходили из системы или удалялись;
• Исправлена проблема на Mac, из-за которой на странице «Язык» в разделе «Настройки» иногда нельзя выбрать опцию «Предлагать перевод страниц на этом языке»;
• Исправлена проблема, из-за которой начало чтения вслух на некоторых страницах оставляло Edge в состоянии, когда чтение вслух не могло быть остановлено, даже если читать нечего;

Известные проблемы:

• Вкладки иногда кажутся раздавленными или слишком маленькими, даже если их всего несколько. Это чаще всего вызвано нажатием ссылки в другой программе, которая открывает новую вкладку в Edge, и обычно может быть исправлено путем изменения размера полосы вкладок, например путем изменения размера окна;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому и справляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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