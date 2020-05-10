Microsoft блокирует установку Windows 10 May 2020 Update на ПК с включенной целостностью памяти
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 20:15
- Просмотров: 30
Если вы пытаетесь выполнить обновление до Windows 10 версии 2004, то можете столкнуться с удержанием совместимости обновления и получить сообщение: «Перед обновлением до последней версии Windows 10 необходимо настроить параметры вашего компьютера. Отключите защиту целостности памяти для продолжения установки».
Чтобы обновиться до Windows 10 версии 2004 с включенной целостностью памяти, необходимо обновить драйвера дисплея. Обновленные драйвера могут быть доступны в Центре обновления Windows. См. Обновление Windows 10 для получения дополнительной информации. Если вы все еще получаете защитное удержание, вам необходимо проверить у изготовителя вашего устройства обновленные драйвера дисплея (иногда называемые видеодрайверами).
Если не удается обновить драйвера дисплея, необходимо отключить целостность памяти, чтобы обновиться до Windows 10 версии 2004.
1. Перейдите на страницу изоляции ядра в Windows Security.
2. Отключите настройку целостности памяти. Вам нужно будет перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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