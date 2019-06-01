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Microsoft уведомляет пользователей о блокировке Windows 10 May 2020 Update

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 15:58
  • Просмотров: 136


На этой деле Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update для всех поддерживаемых пользователей Windows 10. Обновление поставляется с новыми функциями и улучшениями для пользователей Windows 10.

Хотя Microsoft выпустила первую сборку 20H1 почти 15 месяцев назад, в обновлении все еще есть некоторые известные проблемы. Microsoft опубликовала эти проблемы на странице известных проблем и заблокировала обновление на затронутых устройствах

Раньше было трудно узнать, была ли заблокирована какая-либо конкретная система, поскольку Центр обновления Windows отображал сообщение «У вас установлены все последние обновления». Теперь Microsoft внесла небольшое изменение в страницу Центра обновления Windows. Если система заблокирована из-за известной проблемы, пользователь увидит следующее сообщение на странице обновления:

Обновление для Windows 10 мая 2020 года уже в пути. Мы предлагаем это обновление для совместимых устройств, но ваше устройство не совсем к нему готово. Когда ваше устройство будет готово, вы увидите обновление, доступное на этой странице. Там нет ничего, что вам нужно сделать в это время.




Новое изменение обеспечивает большую прозрачность и позволяет пользователю узнать, что система в настоящее время не совместима с обновлением. Кроме того, это также гарантирует, что пользователи не обойдут блокировку, используя ISO, что может вызвать нестабильность системы из-за неподдерживаемого оборудования.

Недавно Microsoft опубликовала страницы с информацией о выпуске для Windows 10 May 2020 Update. Страницы с информацией о выпуске содержат обновленную информацию об известных и решенных проблемах. Если May 2020 Update заблокировано в вашей системе, вы увидите кнопку «Дополнительные сведения», которая приведет вас на страницу известных проблем для May 2020 Update.
Илья Источник:
neowin.net
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AleX_another
Посетитель | Сегодня, 17:16
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Я, как давний инсайдер, естественно, накатил на пару ноутбуков через утилиту Microsoft, обнову. Вполне стабильно и бодро работает, хотя я непритязательный пользователь.
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