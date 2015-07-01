Microsoft продолжает рекламировать Microsoft Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 17:57
- Просмотров: 0
Microsoft все активнее продвигает свой новый и улучшенный браузер Edge.
Теперь компания добавила ссылку для запуска браузера, когда вы используете поиск в меню «Пуск» для запуска другого браузера.
Например, если вы введёте chrome, то увидите приведенный выше экран для Chrome, а также для запуска браузера Edge. То же самое относится и к поиску Opera или других браузеров.
Также Microsoft покажет браузер, даже если у вас не установлен новый браузер Edge, предлагая ссылку для его загрузки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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