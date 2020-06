Microsoft Edge Canary получил функцию Password Monitor

Microsoft представила новую функцию в канале Microsoft Edge Canary, чтобы упростить защиту ваших сетевых учетных записей от хакеров. Новый встроенный монитор паролей, функция, которая была анонсирована во время мероприятия Microsoft 365 от 30 марта, постоянно проверяет ваши пароли на предмет возможных утечек данных.Если вы работаете в последней версии Microsoft Edge Canary (85.0.531.0), то можете получить доступ к настройке «Show alerts when passwords are found in an online leak» в Настройки> Профиль> Пароли. Когда вы включите эту настройку, вашему браузеру может потребоваться несколько минут для сканирования и немедленного отображения уведомления (как показано выше), если ваши учетные данные указаны в базе данных скомпрометированных паролей.Затем вы можете нажать на опцию «View details», чтобы перейти на соответствующие веб-сайты для изменения пароля. Как только произойдёт изменение пароля и сохранение новых учетных данных для автозаполнения, вы можете продолжить просмотр с уверенностью, что ваш пароль больше не скомпрометирован.Стоит отметить, что Microsoft развертывает эту функцию постепенно, поэтому есть вероятность, что вы не увидите ее сегодня.Узнать другие подробности можно здесь