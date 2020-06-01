Приложение «Ваш телефон» получит режим «Picture-in-Picture» для сообщений
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:05
- Просмотров: 110
Приложение «Ваш телефон» получит поддержку режима «Picture-in-Picture» для сообщений. Проще говоря, режим PiP для сообщений позволит вам открыть отдельное окно для конкретного разговора, а также позволит вам изменить размер и свободно перемещать окно чата на рабочем столе. Эта функция будет полезна тогда, когда вы работаете над чем-то важным на вашем компьютере и в то же время ведете важный разговор с кем-то.
В настоящее время эта функция находится в стадии разработки, поэтому мы не знаем, когда Microsoft сделает эту функцию доступной для широкой публики. Вполне возможно, что Microsoft будет тестировать режим PiP с инсайдерами Windows.
Вот список других функций:
• Редизайн символьных уведомлений;
• Раздел под названием «Приложения»;
• Новая кнопка вызова в отдельных чатах, которая позволит вам немедленно инициировать вызов с ПК;
• Копирование из буфера обмена в чатах;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
aggiornamentilumia.it
aggiornamentilumia.it
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