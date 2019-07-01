Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.531.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:54
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.531.1.
Добавлены функции:
• Добавлена настройка для включения предварительной загрузки некоторых веб-страниц для более быстрого поиска и просмотра;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема на Mac, когда иногда происходил сбой новых установок Edge при запуске;
• Исправлена проблема, из-за которой быстрое закрытие браузера после импорта данных из другого браузера иногда приводило к сбою;
• Исправлена проблема, из-за которой вставка содержимого при включенной функции Information Protection иногда приводила к сбою вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка перезапуска Edge на Mac для установки обновления выдавала сообщение об ошибке вместо обновления браузера;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой вкладки иногда отображались с минимальной шириной, даже если для них было больше места;
• Исправлена проблема, из-за которой при прокрутке страницы вниз она иногда поднималась вверх;
• Исправлена проблема, из-за которой открепление и повторное закрепление Edge на панели задач иногда создавало ярлык для неправильного профиля;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка меню «...» иногда исчезала при небольших размерах окна;
• Исправлена проблема на Mac, когда Shy UI иногда исчезал при взаимодействии с ним;
• Исправлена проблема, из-за которой выделенное слово иногда не соответствовало тому, что диктуется при чтении PDF-файлов вслух;
• Исправлена проблема, из-за которой печать PDF-файла иногда не центрировала содержимое на напечатанной странице, что приводило к обрезанию содержимого;
• Исправлена проблема, из-за которой принтер по умолчанию иногда забывался или сбрасывался;
• Исправлена проблема, из-за которой панель инструментов Immersive Reader иногда исчезала, когда окно было недостаточно широким;
• Исправлена проблема, из-за которой перевод контента в Immersive Reader иногда оставлял на странице грамматические пометки с предыдущего языка.
• Исправлена проблема, из-за которой видео с YouTube, встроенные в веб-страницы, не показывались в Immersive Reader, когда это должно быть;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие кнопки «Завершить вход» иногда не включало синхронизацию, пока вы не перезапустите браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой окна Application Guard иногда неправильно применяли настройки прокси;
Известные проблемы:
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому и справляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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