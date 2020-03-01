Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Edge Canary теперь может запускать PWA-приложения при входе в Windows

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 14:46
  • Просмотров: 203

Edge Canary теперь может запускать PWA-приложения при входе в Windows

Microsoft Edge Canary теперь может запускать PWA-приложения при входе в Windows.

Как включить новую функцию

1. Запустите Edge Canary Build 85.0.535.0 или более позднюю версию.
2. Посетите страницу edge://flags;



3. Найдите флаг «Desktop PWAs run on OS logon» и выберите «Включено»;
4. Перезагрузите браузер;



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
  • +1
Похожие новости
Microsoft Edge Canary поддерживает список переходов для PWA-приложений

Microsoft Edge Canary поддерживает список переходов для PWA-приложений

Сборка Microsoft Edge Canary Build 83.0.473.0 позволяет импортировать данные из Microsoft Edge Legacy

Сборка Microsoft Edge Canary Build 83.0.473.0 позволяет импортировать данные из Microsoft Edge Legacy

Microsoft Edge Canary получил поддержку тем в Chrome Web Store

Microsoft Edge Canary получил поддержку тем в Chrome Web Store

Microsoft Edge Canary позволяет включить режим «Картинка–в– Картинке» из пользовательского интерфейса Global Media Controls

Microsoft Edge Canary позволяет включить режим «Картинка–в– Картинке» из пользовательского интерфейса Global Media Controls

Сборка Microsoft Edge Insider Canary Build 77.0.211.0 получила новую функцию

Сборка Microsoft Edge Insider Canary Build 77.0.211.0 получила новую функцию




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Yandex Google
+8  
Новостей: 11931
+0  
Комментариев: 39436
+0  
Пользователей: 10013