Edge Canary теперь может запускать PWA-приложения при входе в Windows
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 14:46
- Просмотров: 203
Microsoft Edge Canary теперь может запускать PWA-приложения при входе в Windows.
Как включить новую функцию
1. Запустите Edge Canary Build 85.0.535.0 или более позднюю версию.
2. Посетите страницу edge://flags;
3. Найдите флаг «Desktop PWAs run on OS logon» и выберите «Включено»;
4. Перезагрузите браузер;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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