Microsoft заменит Xbox Companion на Xbox (Beta)
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 15:30
- Просмотров: 129
Компания Microsoft заменит Xbox Companion на Xbox (Beta).
Microsoft демонстрирует следующее сообщение на главной странице приложения:
Находите и скачивайте новые игры по подписке Xbox Game Pass, смотрите, во что играют ваши друзья, и общайтесь с ними в чатах на компьютере, мобильном устройстве или консоли Xbox.
Новое приложение Xbox замещает Компаньон консоли Xbox. Загрузите его сегодня.
Новое приложение Xbox замещает Компаньон консоли Xbox. Загрузите его сегодня.
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