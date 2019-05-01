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Microsoft заменит Xbox Companion на Xbox (Beta)

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 15:30
  • Просмотров: 129


Компания Microsoft заменит Xbox Companion на Xbox (Beta).

Microsoft демонстрирует следующее сообщение на главной странице приложения:

Находите и скачивайте новые игры по подписке Xbox Game Pass, смотрите, во что играют ваши друзья, и общайтесь с ними в чатах на компьютере, мобильном устройстве или консоли Xbox.

Новое приложение Xbox замещает Компаньон консоли Xbox. Загрузите его сегодня.
Илья
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