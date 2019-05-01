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Новое приложение Xbox замещает Компаньон консоли Xbox. Загрузите его сегодня.

Компания Microsoft заменит Xbox Companion на Xbox (Beta).Microsoft демонстрирует следующее сообщение на главной странице приложения: