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Microsoft исправит проблему в установщике Microsoft Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 13:04
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Установщик Microsoft Edge имеет ошибку, которая показывает бессмысленный текст. Похоже, что проблема затрагивает почти все языки. Теперь Microsoft признала проблему и работает над ее решением.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
twitter.com/MSEdgeMissy
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