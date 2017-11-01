Microsoft исправит проблему в установщике Microsoft Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 13:04
- Просмотров: 0
Установщик Microsoft Edge имеет ошибку, которая показывает бессмысленный текст. Похоже, что проблема затрагивает почти все языки. Теперь Microsoft признала проблему и работает над ее решением.
Hey, Geoff! Sorry to see you've hit this. The team is aware and working on resolving it now. :)— Missy Quarry (@MSEdgeMissy) June 2, 2020
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
twitter.com/MSEdgeMissy
twitter.com/MSEdgeMissy
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