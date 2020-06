Windows 10 May 2020 Update имеет проблему с Intel Optane Memory

По данным Windows Latest, многие пользователи сообщают о проблеме с Intel Optane Memory в Windows 10 May 2020 Update. Отчеты можно найти на форуме Intel , в Twitter и в Feedback Hub Согласно сообщениям, Optane Memory Pinnings не переносятся в новое обновление, поэтому Windows, по сути, пытается «запустить программу с несуществующими .dll».Microsoft, по-видимому, не предлагает Windows 10 May 2020 Update для тех, кто имеет Intel Optane Memory, хотя эта проблема все еще не указана на официальной странице известных проблем. Если вы используете Optane на своем ПК, то можете отложить обновление до Windows 10 версии 2004, пока Microsoft не признает проблему.Чтобы попытаться исправить проблему с Intel Optane после обновления до Windows 10 May 2020 Update, вы можете попробовать выполнить следующие действия:• Перейдите в Панель управления> Программы> Программы и компоненты;• Выберите и удалите «Intel Optane Pinning Explorer Extensions»;• Отключите Intel Optane и перезагрузите компьютер;• Повторно включите Intel Optane и перезагрузите компьютер;Если вы по-прежнему получаете ошибку, то откатитесь к предыдущей версии операционной системы.Узнать другие подробности можно здесь