Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Windows 10 May 2020 Update имеет проблему с Intel Optane Memory

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 14:53
  • Просмотров: 191


По данным Windows Latest, многие пользователи сообщают о проблеме с Intel Optane Memory в Windows 10 May 2020 Update. Отчеты можно найти на форуме Intel, в Twitter и в Feedback Hub.

Согласно сообщениям, Optane Memory Pinnings не переносятся в новое обновление, поэтому Windows, по сути, пытается «запустить программу с несуществующими .dll».



Microsoft, по-видимому, не предлагает Windows 10 May 2020 Update для тех, кто имеет Intel Optane Memory, хотя эта проблема все еще не указана на официальной странице известных проблем. Если вы используете Optane на своем ПК, то можете отложить обновление до Windows 10 версии 2004, пока Microsoft не признает проблему.

Чтобы попытаться исправить проблему с Intel Optane после обновления до Windows 10 May 2020 Update, вы можете попробовать выполнить следующие действия:

• Перейдите в Панель управления> Программы> Программы и компоненты;



• Выберите и удалите «Intel Optane Pinning Explorer Extensions»;
• Отключите Intel Optane и перезагрузите компьютер;
• Повторно включите Intel Optane и перезагрузите компьютер;

Если вы по-прежнему получаете ошибку, то откатитесь к предыдущей версии операционной системы.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
  • +1
Похожие новости
Intel выпустила драйвер 27.20.100.8280

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8280

Microsoft обновила требования к процессору для Windows 10 May 2020 Update

Microsoft обновила требования к процессору для Windows 10 May 2020 Update

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8187

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8187

Surface с Intel Ice Lake замечен в бенчмарке UserBenchmark

Surface с Intel Ice Lake замечен в бенчмарке UserBenchmark

Характеристи Surface Go 2 попали в сеть

Характеристи Surface Go 2 попали в сеть




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Yandex Google
+8  
Новостей: 11942
+0  
Комментариев: 39436
+0  
Пользователей: 10013