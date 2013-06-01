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Приложение Xbox (Beta) получило поддержку модов для игр

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:18
  • Просмотров: 53


Приложение Xbox (Beta) получило обновление, позволяющее поддерживать моды для игр, а это означает, что возможность модификации игр из Microsoft Store стала реальностью.

На странице игр теперь есть опция «Включить моды», которая предупреждает, что Microsoft не несет ответственности за хаос, вызванный вышеупомянутыми модами.







В отчёте Windows Central говорится, что нет способа реализовать моды непосредственно в Microsoft Store, а это значит, что вам нужно найти сторонний сайт, такой как Nexusmods. К счастью, Nexusmods довольно прост в навигации и использовании.



Помимо поддержки модов, в последней версии приложения Xbox есть некоторые небольшие изменения, начиная с того, что приложение перешло на React Native с Electron. Кроме того, на панели загрузок появилось новое акриловое размытие, а на целевой странице появилась ссылка «Perks».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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