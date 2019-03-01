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Пользователи приложения «Ваш телефон» теперь могут использовать функцию «Show audio currently playing from my phone»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:33
  • Просмотров: 127


Компания Microsoft развертывает эту функцию для всех пользователей Windows 10.

Ключевые функции

• Смотрите и взаимодействуйте с аудиоприложениями, которые воспроизводятся на вашем смартфоне;
• Подробности звуковой дорожки отображаются и синхронизируются с тем, что воспроизводится на телефоне;
• Управляйте своими треками с вашего ПК, включая воспроизведение, паузу, предыдущий/следующий;
• Переключайтесь между несколькими источниками, используя выпадающий список в аудиоплеере;



Пользователи приложения «Ваш телефон» теперь могут использовать функцию «Show audio currently playing from my phone»


Требования к управлению аудиоплеером

• ПК под управлением Windows 10 October 2018 Update или более поздней версии. Тем не менее, Microsoft всегда рекомендует обновление до последней версии;
• Телефон Android должен работать под управлением 7.0+;
• Приложения, которые поддерживают элементы управления мультимедиа в своих уведомлениях Android. Некоторые примеры популярных поддерживаемых приложений включают Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiami Music и Google Podcast;
• Функция «Show audio currently playing from my phone» будет включена по умолчанию в настройках приложения «Ваш телефон», если предоставлены разрешения на уведомления приложения «Ваш телефон»;
• Для отдельных аудиоприложений требуются разрешения на уведомления на вашем телефоне Android. Включите их через Настройки Android> Уведомления> Выберите аудиоприложение> Включить уведомления;

Ранее эта функция была доступна только инсайдерам Windows.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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