Пользователи приложения «Ваш телефон» теперь могут использовать функцию «Show audio currently playing from my phone»

Компания Microsoft развертывает эту функцию для всех пользователей Windows 10.• Смотрите и взаимодействуйте с аудиоприложениями, которые воспроизводятся на вашем смартфоне;• Подробности звуковой дорожки отображаются и синхронизируются с тем, что воспроизводится на телефоне;• Управляйте своими треками с вашего ПК, включая воспроизведение, паузу, предыдущий/следующий;• Переключайтесь между несколькими источниками, используя выпадающий список в аудиоплеере;• ПК под управлением Windows 10 October 2018 Update или более поздней версии. Тем не менее, Microsoft всегда рекомендует обновление до последней версии;• Телефон Android должен работать под управлением 7.0+;• Приложения, которые поддерживают элементы управления мультимедиа в своих уведомлениях Android. Некоторые примеры популярных поддерживаемых приложений включают Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiami Music и Google Podcast;• Функция «Show audio currently playing from my phone» будет включена по умолчанию в настройках приложения «Ваш телефон», если предоставлены разрешения на уведомления приложения «Ваш телефон»;• Для отдельных аудиоприложений требуются разрешения на уведомления на вашем телефоне Android. Включите их через Настройки Android> Уведомления> Выберите аудиоприложение> Включить уведомления;Ранее эта функция была доступна только инсайдерам Windows.Узнать другие подробности можно здесь