Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft скомпилировала первую сборку Windows 10 21H1

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:46
  • Просмотров: 120


На сайте buildfeed.ad-guard.net появилась первая сборка Windows 10 21H1.

Вот первая сборка нового обновления функций Windows 10:

• 10.0.20133.1000.rs_onecore_dep.200519-1740;



Предполагается, что новое обновление получит улучшенное меню Пуск, контейнеры Win32 и многое другое.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
msbuilds.rg-adguard.net
  • +1
Похожие новости
Microsoft готовится начать тестирование сборок Windows 10 21H1

Microsoft готовится начать тестирование сборок Windows 10 21H1

Microsoft скомпилировала первую сборку Windows 10 19H2

Microsoft скомпилировала первую сборку Windows 10 19H2

Microsoft скомпилировала первые сборки обновления Windows 10 19H1

Microsoft скомпилировала первые сборки обновления Windows 10 19H1

Microsoft скомпилировала первую сборку Redstone 5

Microsoft скомпилировала первую сборку Redstone 5

Первая сборка Windows 10 Technical Preview для смартфонов доступна для загрузки!

Первая сборка Windows 10 Technical Preview для смартфонов доступна для загрузки!




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 18
Пользователей: 0
Гостей: 18
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+3  
Новостей: 11944
+0  
Комментариев: 39436
+0  
Пользователей: 10013