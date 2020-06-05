Microsoft скомпилировала первую сборку Windows 10 21H1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:46
- Просмотров: 120
На сайте buildfeed.ad-guard.net появилась первая сборка Windows 10 21H1.
Вот первая сборка нового обновления функций Windows 10:
• 10.0.20133.1000.rs_onecore_dep.200519-1740;
Предполагается, что новое обновление получит улучшенное меню Пуск, контейнеры Win32 и многое другое.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
msbuilds.rg-adguard.net
msbuilds.rg-adguard.net
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