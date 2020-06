Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.329.Вот список исправлений:• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли обновлять MSI-файлы из сетевой папки;• Исправлена проблема, которая не позволяла использовать некоторые голосовые команды в Windows Mixed Reality, когда предпочтительным языком отображения Windows являлся английский (Канада) или английский (Австралия);• Улучшает надежность голосовых помощников, которые используют голосовую активацию Windows (Настройки> Конфиденциальность> Голосовая активация) для ключевых слов;• Улучшает надежность голосовой активации Cortana при использовании ключевого слова «Cortana» на устройствах, которые поддерживают ключевые слова с низким энергопотреблением;• Есть обновления безопасности для Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Internet Explorer, Windows App Platform and Frameworks, Windows Media, Windows Kernel, Microsoft Graphics Component, Windows Input and Composition, Windows Shell, Windows Silicon Platform, Microsoft Xbox, the Microsoft Store, Windows Cloud Infrastructure, Windows Fundamentals, Windows Management, Windows Authentication, Windows Cryptography, Microsoft HoloLens, Windows Virtualization, Windows Peripherals, Windows Storage and Filesystems, Windows File Server and Clustering, Windows Hybrid Storage Services, Microsoft JET Database Engine и Windows Update Stack;Узнать список исправлений других версий Windows 10 можно здесь