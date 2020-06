Microsoft исправила Windows 10 May 2020 Update для Surface Pro 7 и Surface Laptop 3

Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update с большим количеством известных проблем. Среди них была проблема, которая вызвала неожиданные перезапуски для устройств, которые имеют более одного сетевого адаптера Always On, Always Connected. Теперь Microsoft пометила эту проблему как «Mitigated» на странице известных проблем Исправление было выпущено во второй вторник этого месяца, поэтому, если вы установили сборку 19041.329, то у вас есть исправление. Конечно, если ваш ПК был подвержен этой проблеме, то вам, скорее всего, никогда не предлагали обновление, так как было удержание совместимости.К сожалению, это удержание еще не снято, поэтому, если вы работаете в Windows 10 версии 1909, то все равно не увидите версию 2004 в Центре обновления Windows. Защитное удержание должно быть снято в ближайшие недели. Непонятно, почему это займет так много времени, хотя одной из возможных причин может быть то, что компания хочет проверить исправление перед снятием блокировки. Другая возможная причина заключается в том, что требуется интегрировать патч в основной образ обновления.Стоит отметить, что затронутыми ПК были Surface Pro 7 Surface Laptop 3.Узнать другие подробности можно здесь