Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft признала проблему с портом USB-принтеров в Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 19:02
  • Просмотров: 91


Если вы подключите USB-принтер к Windows 10 версии 1903 или более поздней версии, а затем выключите Windows и отключите или выключите принтер, то при повторном запуске Windows порт USB-принтера будет недоступен в списке портов принтера. Windows не сможет выполнить задачу, для которой требуется этот порт.

Список портов принтера можно найти следующим образом: Пуск> Настройки (иконка шестеренки)> Устройства> Принтеры и сканеры> Свойства сервера печати> Порты.

Вы можете избежать этой проблемы, подключив включенный USB-принтер перед запуском Windows.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
  • +1
Похожие новости
Набор портов консоли Xbox Series X

Набор портов консоли Xbox Series X

Windows 10 October 2018 Update не будет включать в себя базовые драйвера принтера

Windows 10 October 2018 Update не будет включать в себя базовые драйвера принтера

Список исправлений и известных проблем сборки Xbox One Build 17105

Список исправлений и известных проблем сборки Xbox One Build 17105

Microsoft выпустила накопительные обновления для Windows 10 и Windows 10 Mobile

Microsoft выпустила накопительные обновления для Windows 10 и Windows 10 Mobile

Microsoft выпустила новую 4 версию драйвера для принтеров в Windows 8

Microsoft выпустила новую 4 версию драйвера для принтеров в Windows 8




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 40
Пользователей: 0
Гостей: 40
Роботы: Google Yandex
+7  
Новостей: 11961
+0  
Комментариев: 39436
+1  
Пользователей: 10014