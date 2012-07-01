Microsoft признала проблему с портом USB-принтеров в Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 19:02
- Просмотров: 91
Если вы подключите USB-принтер к Windows 10 версии 1903 или более поздней версии, а затем выключите Windows и отключите или выключите принтер, то при повторном запуске Windows порт USB-принтера будет недоступен в списке портов принтера. Windows не сможет выполнить задачу, для которой требуется этот порт.
Список портов принтера можно найти следующим образом: Пуск> Настройки (иконка шестеренки)> Устройства> Принтеры и сканеры> Свойства сервера печати> Порты.
Вы можете избежать этой проблемы, подключив включенный USB-принтер перед запуском Windows.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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