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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.538.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 14:28
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.538.0

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.538.0.

Добавлены функции:

• Добавлено больше языков, которые поддерживаются для перевода содержимого страницы;
• Добавлена поддержка политики управления TLS Cipher Suite Deny List. Обновленные административные шаблоны появятся позже;
• Добавлена политика управления Win HTTP Proxy Resolver Enabled для управления взаимодействием Microsoft Edge с распознавателем прокси Windows. Обратите внимание, что эта политика уже устарела, а административные шаблоны появятся позже;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой при открытии окна InPrivate или Guest иногда происходил сбой браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда не удавалось открыть PDF-файл;
• Исправлена проблема на Mac, при которой использование сенсорной панели во время воспроизведения видео иногда приводило к сбою веб-страницы;
• Исправлен сбой при использовании коллекций;
• Исправлена проблема, из-за которой удаление веб-сайта, установленного в качестве приложения, иногда не удавалось;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда не удавалось импортировать пароли из другого браузера;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой мышь иногда исчезала;
• Исправлена проблема, из-за которой звук иногда не работал при использовании некоторых динамиков Bluetooth;
• Исправлена проблема на Mac, когда пользователи, вошедшие в браузер с помощью рабочих или школьных учетных записей, иногда видели сбои с синхронизацией или входом в браузер из-за того, что браузер считал, что устройство неправильно зарегистрировано в программном обеспечении для управления, даже если оно есть;
• Исправлена проблема на Mac, когда на сенсорной панели иногда не отображались надлежащие элементы управления видео при воспроизведении нескольких видео подряд;
• Исправлена проблема, из-за которой загрузки иногда не отображались на странице управления загрузками, когда с загруженными файлами выполнялись действия Smartscreen;
• Исправлена проблема, из-за которой меню ...> Приложения иногда не отображало список всех установленных или закрепленных веб-сайтов;
• Исправлена проблема, при которой страница первоначальная настройки браузера иногда отображалась снова и снова, не позволяя использовать браузер;

Известные проблемы:

• Нажатие на ссылки из внешних приложений, когда Edge ожидает перезапуска, чтобы применить обновление, иногда приводит к тому, что ссылки не загружаются должным образом. Обходной путь - просто перезапустить Edge, чтобы применить обновление, и это, как ожидается, будет исправлено в следующем обновлении браузера;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому и справляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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