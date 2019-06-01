Microsoft Edge Canary и Dev теперь позволяют использовать кастомное фоновое изображение для страницы новой вкладки
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:43
- Просмотров: 80
Пользователи Microsoft Edge могут попробовать поддержку кастомного фонового изображения для страницы новой вкладки. Как заметил Ричард Хэй, поддержка кастомного фонового изображения теперь доступна в каналах Microsoft Edge Canary и Dev.
ICYMI last night - using a custom image for your Edge tab background is now live on #EdgeCan and #EdgeDev for #EdgeInsiders https://t.co/LL0IM44BCq— Richard Hay (@WinObs) June 4, 2020
Если вы используете Microsoft Edge, то сможете персонализировать фон страницы новой вкладки, выполнив следующие действия:
1. Откройте Microsoft Edge, обновите ваш браузер до последней версии (Canary версии 85.0.544.0 или Dev версии 85.0.538.0).
2. Перейдите к шестерне в правом верхнем углу экрана, а затем выберите кастомный макет из списка параметров.
3. Теперь выберите опцию «Ваше собственное изображение», используйте кнопку загрузки, чтобы выбрать изображение с вашего ПК, и на странице новой вкладки будет отображаться новое изображение в качестве фона (как показано выше).
Если вам не нравится фоновое изображение, просто используйте кнопку удаления, чтобы переключиться на простой белый фон.
Илья Источник:
twitter.com/WinObs
twitter.com/WinObs
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Илья
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