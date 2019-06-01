Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft Edge Canary и Dev теперь позволяют использовать кастомное фоновое изображение для страницы новой вкладки

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:43
  • Просмотров: 80


Пользователи Microsoft Edge могут попробовать поддержку кастомного фонового изображения для страницы новой вкладки. Как заметил Ричард Хэй, поддержка кастомного фонового изображения теперь доступна в каналах Microsoft Edge Canary и Dev.



Если вы используете Microsoft Edge, то сможете персонализировать фон страницы новой вкладки, выполнив следующие действия:

1. Откройте Microsoft Edge, обновите ваш браузер до последней версии (Canary версии 85.0.544.0 или Dev версии 85.0.538.0).
2. Перейдите к шестерне в правом верхнем углу экрана, а затем выберите кастомный макет из списка параметров.
3. Теперь выберите опцию «Ваше собственное изображение», используйте кнопку загрузки, чтобы выбрать изображение с вашего ПК, и на странице новой вкладки будет отображаться новое изображение в качестве фона (как показано выше).



Если вам не нравится фоновое изображение, просто используйте кнопку удаления, чтобы переключиться на простой белый фон.
Илья Источник:
twitter.com/WinObs
  • 0
Похожие новости
Microsoft Edge Canary теперь показывает приложения и сервисы Microsoft на странице новой вкладки

Microsoft Edge Canary теперь показывает приложения и сервисы Microsoft на странице новой вкладки

Сборка Microsoft Edge Canary Build 83.0.473.0 позволяет импортировать данные из Microsoft Edge Legacy

Сборка Microsoft Edge Canary Build 83.0.473.0 позволяет импортировать данные из Microsoft Edge Legacy

Microsoft Edge Canary получил новые функции

Microsoft Edge Canary получил новые функции

Microsoft Edge Stable получил улучшения для страницы новой вкладки

Microsoft Edge Stable получил улучшения для страницы новой вкладки

Microsoft Edge Canary Build 76.0.183.0 позволяет настроить страницу новой вкладки из раздела «Настройки»

Microsoft Edge Canary Build 76.0.183.0 позволяет настроить страницу новой вкладки из раздела «Настройки»




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 19
Пользователей: 1
Гостей: 18
Роботы: Yandex Google
Илья
+4  
Новостей: 11971
+0  
Комментариев: 39436
+0  
Пользователей: 10014