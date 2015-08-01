Microsoft опубликовала дополнительную информацию про Project Reunion
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:08
- Просмотров: 90
Компания Microsoft опубликовала дополнительную информацию про Project Reunion.
Project Reunion не является:
• Project Reunion не является новой моделью приложения или платформой Windows. Не будет нового шаблона Project Reunion App для Visual Studio, VSCode или других сред разработки. Вы по-прежнему будете иметь полный доступ к Windows SDK и связанным комплектам. Со временем возможности Project Reunion будут выходить за рамки простого объединения существующих моделей Win32 и UWP и предоставлять дополнительные функциональные возможности для всех приложений;
• Project Reunion не является новой моделью упаковки или изоляции для приложений. Для доступа к функциональности Project Reunion не потребуется вносить изменения в ваше приложение, кроме использования самой новой функциональности. Если используемые вами API-интерфейсы нуждаются в идентификации или упаковке, эти требования будут указаны;
• Project Reunion не является новой моделью безопасности или конфиденциальности для приложений. Существующие истории безопасности, конфиденциальности, надежности и идентичности вашего приложения продолжают работать с Project Reunion. Возможно, есть места, где Project Reunion помогает вашему приложению быть более осведомленным о проблемах безопасности клиентов или конфиденциальности. Project Reunion помогает вам использовать современные функции безопасности и конфиденциальности, которые развиваются вместе с потребностями вашего приложения.
• Project Reunion не является способом запуска вашего приложения в облаке. Использование технологии Project Reunion поможет получить ваше приложение на современных семействах API, готовых к работе в облаке. Ключевые компоненты, такие как современный жизненный цикл и изоляция состояния, помогают подготовить ваше приложение к работе, где бы ни находились ваши клиенты.
Что такое Project Reunion:
• Project Reunion — это набор библиотек, фреймворков, компонентов и инструментов, которые вы можете использовать в своих приложениях для доступа к мощным функциям платформы Windows из всех видов приложений на многих версиях Windows. Project Reunion сочетает в себе возможности нативных приложений Win32 и современных методов использования API, поэтому ваши приложения освещаются везде, где есть ваши пользователи;
• Ваше приложение может использовать наиболее интересные для вас части Project Reunion без необходимости переписывать их в новую модель приложения или систему развертывания. Project Reunion предоставляет единую согласованную поверхность API как для новых, так и для существующих функций, которая автоматически адаптируется к предпочитаемой модели приложения и механизму развертывания;
В будущем Microsoft представит новую функциональность Windows в составе Project Reunion Family, чтобы разработчики могли использовать ее в своих приложениях.
Следующие компоненты Project Reunion Family теперь доступны:
• WinUI 3 for XAML;
• C++/WinRT, RUST/WinRT и C#/WinRT;
• MSIX-Core;
Следующие компоненты Project Reunion Family будут доступны в будущем:
• Edge/Chromium backed WebView2;
• Modern Lifecycle helpers;
• Startup Tasks;
• Update Scan Integration;
• Access to user resources;
• Modern Resource Tooling;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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